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  4. Пятилетняя девочка и трое взрослых погибли в ДТП в Ростовской области

Пятилетняя девочка и трое взрослых погибли в ДТП в Ростовской области

, 21:24 Фото 196

Еще трое человек, в том числе двое детей госпитализированы.

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Фото, видео: Фото от Пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области

Ребенок и трое взрослых погибли, еще три человека пострадали при столкновении двух легковушек в Целинском районе Ростовской области вечером в воскресенье, 13 октября. Как пишет KP.RU, по предварительным данным, 28-летний водитель Lada Priora решил обогнать двигавшийся впереди большегруз и выехал на встречную полосу движения, по которой в этот момент двигался ВАЗ-2106.

Погибли оба водителя легковушек, а также пассажир «Приоры» и находившаяся на переднем пассажирском месте «шестерки» в детском кресле пятилетняя девочка.

На кадрах с места трагического ДТП видно, что капоты обоих автомобилей полностью смяты.

Две девочки 14 и семи лет, а также взрослый, которые ехали в ВАЗ-2106, получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Ранее сегодня на трассе в Подмосковье в ДТП разбились пять человек, в том числе ребенок.

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