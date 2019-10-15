Пропавшая в Екатеринбурге Ксения Каторгина найдена мертвой

Пропавшая 10 октября в Екатеринбурге 27-летняя Ксения Каторгина найдена мертвой. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Тело обнаружено в одном из районов города. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как пишет издание, по подозрению в убийстве в Челябинске задержаны три человека. Один из них –уроженец Таджикистана, это подтвердили в таджикской диаспоре на Урале, еще двое — мужчина и женщина — якобы цыгане.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в понедельник, 14 октября, на авторынке был найден автомобиль Каторгиной — Audi Q5 — со следами крови в салоне. 10 октября женщина поехала на встречу с потенциальным покупателем машины и перестала выходить на связь. Родственники пропавшей сообщили в полицию. Женщину несколько дней искали оперативники и волонтеры спасательных отрядов. По факту исчезновения Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство». Конец у этой истории оказался трагическим.