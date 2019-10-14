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  4. Обнаружен залитый кровью автомобиль пропавшей в Екатеринбурге женщины

Обнаружен залитый кровью автомобиль пропавшей в Екатеринбурге женщины

, 17:59 Видео 38

27-летняя Ксения Каторгина поехала продавать машину и пропала 10 октября.

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Фото, видео: ВКонтакте / Ксения Каторгина; СК РФ

Автомобиль пропавшей в Екатеринбурге 10 октября Ксении Каторгиной с многочисленными следами крови в салоне, обнаружен на авторынке. Как сообщает РЕН ТВ, продавец Audi Q5 не делал химчистку салона, а просто помыл его. Сейчас судмедэксперты устанавливают, кому принадлежит кровь.

По факту исчезновения жительницы Екатеринбурга Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по статье «убийство». Поиски женщины продолжаются. Следователи обратились к гражданам с просьбой сообщить, если кому-то что-либо известно о судьбе пропавшей.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 27-летняя Ксения Каторгина отправилась на встречу с потенциальным покупателем своего кроссовера Audi Q5 в четверг, 10 октября, и перестала выходить на связь, родственники сообщили в полицию. К поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

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