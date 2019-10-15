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  4. Звезду «Дальнобойщиков» и «Счастливы вместе» обманули на 200 тысяч рублей

Звезду «Дальнобойщиков» и «Счастливы вместе» обманули на 200 тысяч рублей

, 14:55 46

Злоумышленник представился сотрудником банка, в котором актер Саркис Амирзян хранил деньги.

Фото: ВКонтакте / Саркис Амирзян

Актер Саркис Амирзян, известный зрителям по ролям в сериалах «Дальнобойщики» и «Счастливы вместе», стал жертвой мошенников. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина лишился 200 тысяч рублей.

Накануне 57-летнему Амирзяну позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности Райфайзенбанка. Он сообщил актеру, что некто пытается вывести деньги с его карты.

Для предотвращения этой операции мошенник попросил немедленно сообщить ему данные карты и коды, которые придут по SMS. Амирзян выполнил инструкции, после чего с его счета списали 200 тысяч рублей.

Поняв суть мошеннической схемы, звезда сериалов обратился в полицию. Правоохранители начали проверку. В банк были направлены запросы.

Саркис Амирзян состоит в Союзе кинематографистов России. Он снимается с 1988 года и имеет в своем активе более 30 ролей в сериалах и фильмах. Зрителям Амирзян известен по роли сапожника в сериале «Счастливы вместе», роли Фрунзика в «Дальнобойщиках» и Карима Амирова в «Следе».

Как сообщал 5-tv.ru, мошенники выдают себя за сотрудников банка с помощью технологии подмены исходящего номера. О новом способе обмана людей ранее предупреждали в Банке России.

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