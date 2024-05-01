Огонь на поражение: российские снайперы уничтожили группу ВСУ у Часова Яра

Российские снайперы уничтожили группу ВСУ у Часова Яра
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
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ВС РФ сорвали ротацию противника, открыв по боевикам прицельный огонь.
Российские снайперы ликвидировали группу из пяти боевиков ВСУ, сорвав тем самым ротацию противника у Часова Яра. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав подтверждающие кадры.
Пехота ВСУ выдвигалась в сторону передовых позиций под прикрытием лесного массива для проведения ротации. Однако зоркий глаз снайпера заметил в прицел их перемещение и открыл огонь.
«Первым выстрелом с дистанции более 1, 5 тысячи метров противник был уничтожен. Другими выстрелами также были ликвидированы еще четверо боевиков киевского режима», — сообщили в ведомстве.
Еще в начале апреля бывший депутат Государственной думы Виктор Водолацкий отмечал, что российским силам осталась преодолеть путь в 500 метров, чтобы выйти на границы Часова Яра в ДНР. ВСУ на этом участке фронта продолжают терять свои позиции.
Ранее 5-tv.ru объяснял, почему битва за этот город может стать одним из поворотных моментов СВО.
Россия продолжает специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение было связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.
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