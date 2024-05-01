«Моложе лет на 30»: Успенская нашла себе мускулистого красавчика
Любовь Успенская опубликовала фотографию с накаченным мачо
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Артистка опубликовала фото, на котором загадочный мужчина целует ее в щеку.
Певице Любови Успенской уже 70 лет, но она по-прежнему чувствует себя молодо и свежо. Артистка поделилась в личном блоге фотографией с мускулистым мачо. Издание 7Дней.ru обратило на это внимание.
На снимке накаченный лысый джентльмен приобнимет певицу и целует ее в щеку. Рядом с ними стоят розовые розы. Пока что неизвестно, насколько сильно Успенская близка с этим мужчиной, но подписчики уже начали оставлять свои комментарии по этому поводу.
«Отлично смотрятся вместе»;
«Наша Любушка так и сияет»;
«Вы достойны счастья»;
«Люба, он же моложе лет на 30»;
«Ух, какие страсти», — написали подписчики Успенской.
Ранее 5-tv.ru сообщил, почему король эстрады Филипп Киркоров держит обиду на Успенскую. Неосторожное высказывание певицы о нем, как о «женоненавистнике», сильно задело артиста. И прощать коллегу он не намерен.
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