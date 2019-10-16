В Бразилии обрушился семиэтажный жилой дом

В бразильской Форталезе проводится крупная поисковая операция. Спасатели пытаются найти под обломками рухнувшего дома людей. Ранее чудом удалось вызволить из-под завалов семь человек. О судьбе еще восьмерых по-прежнему ничего не известно. Спасатели не теряют надежды найти их живыми. По некоторым данным, один оказался заблокированным в лифте.

Семиэтажный дом, расположенный в престижном районе, сложился как карточный домик накануне. В результате погиб один человек. Пострадали и прохожие, которые находились возле здания в момент его обрушения. Жителей соседних домов эвакуировали. Известно, что многоэтажка была построена более 40 лет назад и нуждалась в капитальном ремонте.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Приморье жильцам обрушившейся пятиэтажки выплатят по 50 тысяч рублей.