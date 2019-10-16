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Алена Кравец показала, как выглядела 14 лет назад — фото

, 10:58 Фото 277

Поклонники отмечают сходство 20-летней модели с дочерью Даниэллой, которой сейчас 12.

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Фото, видео: Instagram @kravetsalena

Алена Кравец показала, как выглядела 14 лет назад. 34-летняя модель и певица опубликовала в Instagram фото себя в 20-летнем возрасте.

«Люблю это фото с рекламой съемки. Спасибо, моей поклоннице, что прислала и напомнила мне, какая я была „малышка“ 14 лет назад! Каждый мой день, каждый прожитый год — огромный опыт и колоссальная работа! Кто знает, тот поймет, о чем я!» — написала под снимком Кравец.

Она добавила, что собирается вернуться к тому же стилю для своих новых песен. Одной из первых лайк под фотографией поставил Виталина Цымбалюк-Романовская. Кто-то из подписчиков отметил сходство Алены с дочкой Даниэллой, которой сейчас 12 лет.

Instagram @kravetsalena

«Даниеллочка в будущем! Очень похожи!»

«Красотка! Фигура не меняется».

«Классное фото!», — пишут комментаторы.

В сентябре, как сообщал 5-tv.ru, Алена Кравец заявила, что бывший муж — миллионер Руслан Сорокин — увез их общую дочь Даниэллу за границу и не разрешает видеться с девочкой.

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