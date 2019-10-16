«Завораживающее фото»: Клюкина в одном одеяле встретила утро на берегу океана

Известная российская модель и победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина даже после свадьбы продолжает пленять поклонников со всей страны пикантными снимками. Вместе со своим новоиспеченным супругом Владимиром Чоповым звезда отдыхает на Мальдивских островах, где делает множество фотографий, которыми делится в социальных сетях.

Девушка уже не раз показывала подписчикам местные пейзажи, стильные купальники, а на этот раз решила удивить фанатов, продемонстрировав «экзотический» лук. Теледива вышла любоваться океаном в одном белом одеяле и сделала фотографию во время своего утреннего ритуала. Судя по тому, что спина и плечи знаменитости оказались абсолютно обнаженными, она позирует топлес.

«Вот скажите, зачем я только три чемодана с собой везла? Лук на сегодня — большое одеяло», — иронично заметила Дарья в подписи к посту.

Instagram @klyukina_d

Соблазнительный снимок модели вызвал бурю восхищения у пользователей. Фолловеры отметили, что кадр получился очень нежным и гармоничным.

«А одеяло — однозначно лучший лук для отдыха!»

«Безумно красиво!»

«Доброе, тебе идет это платье!»

«Завораживающее фото!»

«Какой живописный панорамный вид океана! Даже чувствую его звуки и жизнь. Что касается одеяла, то, на мой взгляд, этот вид „одежды“ очень подходит и удобен для медового месяца», — написали комментаторы.

Другие, в свою очередь, призвали замужнюю даму быть скромнее и не упустили возможности пошутить.

«Ну и куда ты белое одеяло по полу волочишь?»

«А там реально нужно такое теплое одеяло в жару?»

«Скромная жена!» — шутили юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дарья Клюкина отказалась от макияжа.