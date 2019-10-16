Звезда «Принцессы цирка» Белохвостикова перенесла операцию на сердце

Народной артистке РСФСР Наталии Белохвостиковой провели операцию на сердце в одной из московских клиник. Сейчас звезда советского кинематографа находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Как стало известно 5-tv.ru, в медицинское учреждение актриса поступила с нарушением ритма сердца. Информация о ее здоровье уточняется.

Наталия Белохвостикова — советская и российская актриса. Ее фильмография насчитывает десятки кинокартин. Наиболее известные из них — «Принцесса цирка», «Легенда о Тиле», «У озера», «Тегеран-43», «Белый праздник». Звезда дважды была удостоена Государственной премии СССР: за роль Лены Барминой в фильме «У озера» и за роль Эммы Герберт в киноленте «Берег».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочери Любови Успенской требуется еще одна операция после аварии.