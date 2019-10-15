Дочери Любови Успенской требуется еще одна операция после аварии

Любовь Успенская, обеспокоенная самочувствием дочери после случившейся в 2018 году дорожной аварии, рассказала, что Татьяне потребуется еще одна операция. Сейчас звезда шансона отправила дочку восстанавливать здоровье в Таиланд.

«Мы надеемся, что там все будет заживать быстрее, там же климат такой. Скоро Таня приедет в Москву, здесь ей сделают еще одну операцию. Надеюсь, что за полгода она полностью восстановит здоровье», — цитирует артистку StarHit.

Дочь Любови Успенской и бизнесмена Александра Плаксина упала с велосипеда и сломала челюсть. Ранее она уже перенесла две операции и длительное лечение. Татьяне Плаксиной 29 лет, она пишет картины и серьезно увлекается йогой, работала инструктором. А еще неплохо поет. Ее мама надеется, что ее талантливая дочь еще покажет себя на сцене, когда поправит здоровье.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Любовь Успенская признавалась, что волнуется за душевное состояние дочери. После ДТП Татьяна избегает публичности и стала отдаляться от матери.