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  4. В ДТП с троллейбусом в Чебоксарах пострадали 18 человек, в том числе семь детей

В ДТП с троллейбусом в Чебоксарах пострадали 18 человек, в том числе семь детей

, 16:30 Видео 76

По предварительным данным, транспортное средство врезалось в фонарный столб.

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Фото, видео: www.globallookpress.com; YouTube / ProГород Чебоксары

Серьезное ДТП произошло на проспекте Тракторостроителе в Чебоксарах в среду, 16 октября. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД, у водителя троллейбуса свело ногу, он не справился с управлением, и транспортное средство врезалось в столб.

По предварительным данным, в результате аварии травмы получили 18 человек, в том числе семь детей. Как уточнили в инспекции, у всех пострадавших ранения несерьезные.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, правоохранительные органы и дежурит скорая помощь.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека пострадали в аварии с машиной скорой помощи на 44-м километре Московской кольцевой автодороги. Столкнулись карета скорой помощи и два легковых автомобиля.

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