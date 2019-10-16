В ДТП с троллейбусом в Чебоксарах пострадали 18 человек, в том числе семь детей

Серьезное ДТП произошло на проспекте Тракторостроителе в Чебоксарах в среду, 16 октября. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД, у водителя троллейбуса свело ногу, он не справился с управлением, и транспортное средство врезалось в столб.

По предварительным данным, в результате аварии травмы получили 18 человек, в том числе семь детей. Как уточнили в инспекции, у всех пострадавших ранения несерьезные.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, правоохранительные органы и дежурит скорая помощь.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека пострадали в аварии с машиной скорой помощи на 44-м километре Московской кольцевой автодороги. Столкнулись карета скорой помощи и два легковых автомобиля.