«Меня тоже однажды похоронили»: муж Белохвостиковой о госпитализации актрисы

Супруг народной артистки Наталии Белохвостиковой кинорежиссер Владимир Наумов опроверг информацию о госпитализации кинозвезды. В интервью 5-tv.ru, народный артист СССР на вопрос о состоянии своей жены, довольно эмоционально ответил, что не нужно верить СМИ.

«Вы не пользуйтесь всякими слухами из подворотни. Один раз они написали, наверное это было лет 20 назад, что я умер», — ответил Владимир Наумов.

Кинодеятель добавил, что вообще не хочет разговаривать на эту тему.

В среду, 16 октября, в СМИ появилась информация, что народной артистке РСФСР Наталии Белохвостиковой провели операцию на сердце в одной из клиник Москвы.

Наталия Белохвостикова — советская и российская актриса. Ее фильмография насчитывает десятки кинокартин. Наиболее известные из них — «Принцесса цирка», «Легенда о Тиле», «У озера», «Тегеран-43», «Белый праздник». Звезда дважды была удостоена Государственной премии СССР: за роль Лены Барминой в фильме «У озера» и за роль Эммы Герберт в киноленте «Берег».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочери Любови Успенской требуется еще одна операция после аварии.