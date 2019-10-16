«Меня тоже однажды похоронили»: муж Белохвостиковой о госпитализации актрисы

Супруг народной артистки Наталии Белохвостиковой кинорежиссер Владимир Наумов опроверг информацию о госпитализации кинозвезды. В интервью 5-tv.ru, народный артист СССР на вопрос о состоянии своей жены, довольно эмоционально ответил, что не нужно верить СМИ.
«Вы не пользуйтесь всякими слухами из подворотни. Один раз они написали, наверное это было лет 20 назад, что я умер», — ответил Владимир Наумов.
Кинодеятель добавил, что вообще не хочет разговаривать на эту тему.
В среду, 16 октября, в СМИ появилась информация, что народной артистке РСФСР Наталии Белохвостиковой провели операцию на сердце в одной из клиник Москвы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочери Любови Успенской требуется еще одна операция после аварии.