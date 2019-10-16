Мошенники под видом полицейских вымогали у бизнесмена полмиллиона рублей

Мошенники, выдававшие себя за сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции вымогали у предпринимателя 500 тысяч рублей. Злоумышленники имели при себе поддельные удостоверения сотрудников полиции.

Бизнесмен на обман не поддался и обратился в Управление собственной безопасности ГУ МВД России по Москве. В результате мошенников задержали во время передачи денег.

5-tv.ru публикует видео с места задержания злоумышленников на Кутузовском проспекте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезду «Дальнобойщиков» и «Счастливы вместе» актера Саркиса Амирзяна обманули на 200 тысяч рублей.