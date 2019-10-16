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  4. Мошенники под видом полицейских вымогали у бизнесмена полмиллиона рублей

Мошенники под видом полицейских вымогали у бизнесмена полмиллиона рублей

, 19:11 Эксклюзивное видео 142

Предприниматель обратился в Управление собственной безопасности ГУ МВД РФ по Москве.

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Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

Мошенники, выдававшие себя за сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции вымогали у предпринимателя 500 тысяч рублей. Злоумышленники имели при себе поддельные удостоверения сотрудников полиции.

Бизнесмен на обман не поддался и обратился в Управление собственной безопасности ГУ МВД России по Москве. В результате мошенников задержали во время передачи денег.

5-tv.ru публикует видео  с места задержания злоумышленников на Кутузовском проспекте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезду «Дальнобойщиков» и «Счастливы вместе» актера Саркиса Амирзяна обманули на 200 тысяч рублей.

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