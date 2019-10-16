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  4. «Очень красивая пара»: внук Пугачевой с женой устроили осеннюю фотосессию

«Очень красивая пара»: внук Пугачевой с женой устроили осеннюю фотосессию

, 22:31 Видео 553

Поклонники Никиты и Алены Пресняковых сочли их совместные снимки очень красивыми и трогательными.

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Фото, видео: Instagram @npresnyakov, @alenaakrasnova

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков и его супруга Алена устроили осеннюю фотосессию в одном из столичных парков. Снимки они опубликовали на своих страницах в Instagram.

«Кадры из кинофильма «Пикник с Аленой 3: Желтый лист возвращается“», — подписал опубликованные фотографии 28-летний Никита.

Его 22-летняя супруга Алена предложила подписчикам выбрать лучший снимок. Множество пользователей написали, что не могут справиться с задачей — все снимки получились очень удачными.

Instagram @npresnyakov

«Вы очень красивая и гармоничная пара»;

«Все фото бомбические! И вы, ребята, очень красивая пара»;

«Красиво, стильно и трогательно»;

«Любуюсь, красивые! Счастья вам», — написали поклонники звездной четы.

Алена Преснякова строит карьеру модели. Ее муж Никита Пресняков играет роли в кино, а также выступает в качестве солиста в рок-группе MULTIVERSE. Как ранее писал 5-tv.ru, ранее Алла Пугачева похвалила внука за «очень крутую» новую песню.

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