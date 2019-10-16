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  4. Артистка театра «Русская песня» упала в обморок прямо во время спектакля

Артистка театра «Русская песня» упала в обморок прямо во время спектакля

, 22:59 20

Как стало известно 5-tv.ru, 19-летняя девушка потеряла сознание во время представления в Москве.

Фото: ТАСС/ Геодакян Артем

Актриса, участвующая в постановке театра «Русская песня» упала в обморок прямо во время спектакля в Москве. Театр находится по адресу Олимпийский проспект дом 14.

Как стало известно 5-tv.ru, 19-летнюю артистку осматривают приехавшие на место происшествия врачи. Что стало причиной ухудшения самочувствия актрисы не уточняется. Также неизвестно удалось ли зрителям досмотреть представление до конца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что друзья Анастасии Заворотнюк рассказали о состоянии актрисы после операции. По их словам, несмотря на то, что некоторые СМИ уже дважды умудрились «похоронить» знаменитость, артистка чувствует себя заметно лучше.

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