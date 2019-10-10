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Песня Шуры «Твори добро» удостоилась места в школьных учебниках Казахстана

, 18:47 Эфирная новость 40

В России к выбору соседей отнеслись настороженно. Педагоги уверены, что звезде еще рано быть в одном ряду с классиками русской литературы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, 5-tv.ru

Песня эпатажного певца Шуры «Твори добро» удостоилась места в школьных учебниках Казахстана!

Текст песни опубликовали на странице пособия по «Самопознанию» для четвероклассников! Александр Медведев — а это настоящее имя популярного в прошлом музыканта — уже поделился с поклонниками неожиданным достижением. И даже выложил в Интернет селфи как оказалось, с бессмертными строчками.

О вкусах не спорят, но в России к выбору наших соседей отнеслись настороженно. Педагоги уверены — песня «Твори добро» в целом хоть и положительная, однако ставить «Шуру» в один ряд с классиками русской литературы несколько преждевременно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об экс-участнице «Дом-2», которая стала депутатов в Ленобласти и теперь ее все называют «Принцесса Токсово».

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