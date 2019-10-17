Что известно об аварии Porsche и автомобиля такси в Москве

Авария с участием такси и автомобиля Porsche произошла на пересечении проспекта Вернадского и улицы Лобачевского. Все пострадавшие — пассажиры такси, среди них — три гражданки Словакии.

Водитель Porsche даже не стал к ним подходить, чтобы узнать о состоянии, а поспешил скрыться в приехавшей за ним машине, она была без номеров.

На камеры видеонаблюдения попал сам момент аварии. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливается степень виновности водителей.

По предварительной информации, таксист совершал маневр в неположенном месте.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента жесткого столкновения Porsche и такси.