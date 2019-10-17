  1. Пятый канал
  4. Что известно об аварии Porsche и автомобиля такси в Москве

Что известно об аварии Porsche и автомобиля такси в Москве

, 4:02 Эфирная новость 8

Четыре человека пострадали в ДТП на юго-западе Москвы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: 5-tv.ru

Авария с участием такси и автомобиля Porsche произошла на пересечении проспекта Вернадского и улицы Лобачевского. Все пострадавшие — пассажиры такси, среди них — три гражданки Словакии.

Водитель Porsche даже не стал к ним подходить, чтобы узнать о состоянии, а поспешил скрыться в приехавшей за ним машине, она была без номеров.

На камеры видеонаблюдения попал сам момент аварии. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливается степень виновности водителей.

По предварительной информации, таксист совершал маневр в неположенном месте.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента жесткого столкновения Porsche и такси.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.35
0.10 71.05
0.20
Гороскоп на 17 октября: Козероги, секс без любви принесет боль!

Последние новости

4:02
Что известно об аварии Porsche и автомобиля такси в Москве
3:38
Зрители и критики негодуют после просмотра «Малефисента: Владычица тьмы»
3:16
Три студентки из Словакии пострадали в ДТП с Porsche и такси в Москве
3:02
Гороскоп на 17 октября: Козероги, секс без любви принесет боль!
2:40
Дети Курниковой и Иглесиаса растут под чарующий голос Юрия Никулина
2:17
Путин потребовал от чиновников работать с людьми «с душой и сердцем»

Сейчас читают

«Русская Кардашьян» в вызывающем белье и чулках пленила мужчин пышными формами
Подозреваемый в убийстве екатеринбурженки мог заставить жену нарушить закон
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев