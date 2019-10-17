Резонансное ДТП в Москве. Спорткар на огромной скорости буквально протаранил такси, в котором находились иностранцы. Водитель элитной иномарки вместо того, чтобы помочь пострадавшим, напал на журналистов «Известий», прибывших на место ДТП. Угрожал расправой.

На этих кадрах видно, — полуторатонный седан едва не переворачивается от сильного удара Porsche. Водитель спорткара каким-то чудом отделался легкими ушибами. Он самостоятельно покинул искореженное авто и пытался кому-то дозвониться. А при появлении журналистов скрылся в машине полицейских.

Что же произошло на трассе и кого называют виновником аварии, выяснял Кирилл Поляков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что приятель водителя Porsche, угодившего в ДТП с такси, отобрал телефон у журналиста.