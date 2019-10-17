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  4. Мажор на Porsche после ДТП в Москве вел себя вызывающе — видео

Мажор на Porsche после ДТП в Москве вел себя вызывающе — видео

, 11:25 Эфирная новость 38

Водитель элитной иномарки вступил в перепалку с журналистами, а его друг применил силу к представителям СМИ.

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Фото, видео: ВКонтакте / Che Nohche; 5-tv.ru

Резонансное ДТП в Москве. Спорткар на огромной скорости буквально протаранил такси, в котором находились иностранцы. Водитель элитной иномарки вместо того, чтобы помочь пострадавшим, напал на журналистов «Известий», прибывших на место ДТП. Угрожал расправой.

На этих кадрах видно, — полуторатонный седан едва не переворачивается от сильного удара Porsche. Водитель спорткара каким-то чудом отделался легкими ушибами. Он самостоятельно покинул искореженное авто и пытался кому-то дозвониться. А при появлении журналистов скрылся в машине полицейских.

Что же произошло на трассе и кого называют виновником аварии, выяснял Кирилл Поляков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что приятель водителя Porsche, угодившего в ДТП с такси, отобрал телефон у журналиста.

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