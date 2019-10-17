Суд в Екатеринбурге арестовал подозреваемых в убийстве девушки из-за машины

До 11 декабря арестованы двое мужчин и женщина, подозреваемые в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля. Такое решение принял Ленинский районный суд Екатеринбурга, сообщает РИА Новости.

Обвиняемыми по этому резонансному делу являются Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и его сожительница Екатерина Меньшикова. Менеджер по продажам из Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября, когда покинула работу, отправившись на встречу с потенциальным покупателем своего Audi Q5. Через несколько дней Каторгина была найдена мертвой. У нее осталась маленькая дочь. По предварительным данным, убийство было совершено в целях хищения машины.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором подозреваемый в убийстве екатеринбурженки Каторгиной расплакался в суде.