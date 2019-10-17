Подозреваемый в убийстве екатеринбурженки Каторгиной расплакался в суде

Один из обвиняемых в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной — таксист Марат Ахметвалиев — пустил слезу в зале суда. Ролик с плачущим таксистом опубликовал портал E1.RU. В кадре видно, как мужчина трет глаза и закрывает лицо.

В Ленинском суд Екатеринбурга сегодня избирает меру пресечения для троих подозреваемых в убийстве автоледи Ксении Каторгиной. 15 октября по подозрению в преступлении были задержаны Михаил Федорович, Марат Ахметвалиев и Екатерина Меньшикова. Ахметвалиев на следственном эксперименте рассказал, как убивали жертву и где спрятали тело.

От общения с журналистами все трое отказались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стало известно, как убили екатеринбурженку Ксению Каторгину.