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Подозреваемый в убийстве екатеринбурженки Каторгиной расплакался в суде

, 12:52 Видео 66

В Ленинском суде Екатеринбурга избирают меру пресечения для троих обвиняемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной.

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Фото, видео: ВКонтакте / Ксения Каторгина; E1.RU

Один из обвиняемых в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной — таксист Марат Ахметвалиев — пустил слезу в зале суда. Ролик с плачущим таксистом опубликовал портал E1.RU. В кадре видно, как мужчина трет глаза и закрывает лицо.

В Ленинском суд Екатеринбурга сегодня избирает меру пресечения для троих подозреваемых в убийстве автоледи Ксении Каторгиной. 15 октября по подозрению в преступлении были задержаны Михаил Федорович, Марат Ахметвалиев и Екатерина Меньшикова. Ахметвалиев на следственном эксперименте рассказал, как убивали жертву и где спрятали тело.

От общения с журналистами все трое отказались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стало известно, как убили екатеринбурженку Ксению Каторгину.

Ксения Каторгина пропала Екатеринбурге 10 октября, поехав на встречу с потенциальным покупателем своего автомобиля Audi Q5. О ее исчезновении сообщили в полицию родные. После нескольких дней поисков с участием правоохранителей и волонтеров сначала была обнаружена машина со следами крови в салоне, а потом в техническом колодце нашли тело женщины.

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