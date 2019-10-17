Ольга Серябкина откровенно поведала о непристойных предложениях Егора Крида

Ольга Серябкина и Егор Крид два года назад стали настоящими хит-мейкерами, выпустив трек «Если ты меня не любишь» и сняв на него яркий клип. В недавнем интервью певица, известная также как MOLLY, рассказала о непристойных предложениях певца во время съемочного процесса.

«Мы очень долго не могли с ним снять клип, потому что ему обязательно нужно было меня где-нибудь в туалете „отжахать“. В клипе. Ему нужно было показать, что он очень крутой», — утверждает исполнительница.

По словам Ольги Серябкиной, проблемы в сотрудничестве с Егором Кридом начались еще на стадии сведения и аранжировки общей песни. Певец пытался слегка изменить музыкальную дорожку, но не потому что она была недостаточно хороша, а для того, чтобы его имя позже указали в авторстве произведения. В реальности музыку полностью написал Максим Фадеев.

«Когда мы делали аранжировку он начал в чужой трек свои… Чтобы было вот так, а не иначе. Он хотел переписывать мелодию. Некоторым людям иногда нужно, чтобы твоя фамилия стояла в авторстве. Он написал первый куплет — четыре строчки. Я не стала рубиться за это», — вспоминает певица.

Несмотря на конфликты, Ольга Серябкина и Максим Фадеев не стали противостоять Егору Криду. В авторстве трека «Если ты меня не любишь» указана фамилия поп-исполнителя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Серябкина поведала о теплом отношении к Максу Фадееву.