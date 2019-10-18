Светлана Лобода показала нежное фото с неизвестным мужчиной

Светлана Лобода тщательно скрывает подробности личной жизни, однако не прочь иногда подразнить подписчиков намеками на появление возлюбленного. На этот раз певица опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в компании неизвестного молодого человека в темной толстовке — обладателя небрежной щетины. Лица приятеля поп-дивы не разглядеть, зато отчетливо видно, с какой нежностью исполнительница припала своими кудряшками к груди избранника.

«Кто ты?» — интригующе подписала пост знаменитость.

Instagram @lobodaofficial

Поклонники Светланы Лободы «клюнули» на провокационное фото кумира и завалили комментарии предположениями о том, кем является ее новый спутник. Однако звезда продолжила держать градус слухов повышенным и не стала делиться информацией о личности избранника. Фанатам оставалось лишь похвалить любимицу за новую прическу, которая ей так идет — певица завила себе кудри.

«Богиня!»

«Какие кудряшки! Такая сладкая!»

«Ну, ваши кудряшки — любовь»;

«Идеальна!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Светлана Лобода показала, как репетирует танец на столе.