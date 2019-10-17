  1. Пятый канал
  4. «Пчелка-трудоголик»: Лобода показала, как репетирует танец на столе — видео

«Пчелка-трудоголик»: Лобода показала, как репетирует танец на столе — видео

, 14:36 Видео 77

На видео артистка танцует на столе в грубых ботинках, черном трико и мужской шляпе.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram небольшое видео с репетиции, на котором танцует на столе в обтягивающем черном трико, грубых ботинках и мужской шляпе.

«Хочу на концерт! Будут новые треки! А ты будешь?» — подписала ролик певица, имею в виду выступление в Москве в предстоящий уикенд.

В пятницу, 18 октября, у Лободы день рождения, ей исполнится 37 лет, и поклонники переживают, что буквально на следующий день ей предстоит работать.

Instagram @lobodaofficial

«Как же вы на следующий день после дня рождения на сцену?»

«Пчелка-трудоголик»;

«Восхищаюсь Вашей работоспособностью и отдачей!»

«Очень круто, постановщику отдельный респект!»

«Ой, как страшно со стулом! Вы герой», — пишут комментаторы.

Однако некоторым показалось, что артистка сильно похудела, и советуют ей прибавить хотя бы пару кило:

«Слишком худая, ей бы чуток вес набрать, вообще будет конфеткой»;

«Ага, ножки как у кузнечика»;

«Худенькая такая… Чуток бы поднабрать», — переживают фолловеры.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Светлана Лобода продемонстрировала, как быстро приходится переодеваться артистам между концертными номерами.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.35
0.10 71.05
0.20
Гороскоп на 17 октября: Козероги, секс без любви принесет боль!

Последние новости

14:36
«Пчелка-трудоголик»: Лобода показала, как репетирует танец на столе — видео
14:14
«Трудных подростков» покажут ВКонтакте
13:58
Москва ждет ответа от посольства США о поведении их дипломатов в России
13:45
Сразу пять детей заболели менингитом в петербургской школе
13:34
«Глаз не оторвать!»: Ким Кардашьян подчеркнула все свои достоинства в одном фото
13:18
Генпрокуратура РФ проверит соблюдения авиакомпанией «Победа» прав пассажиров

Сейчас читают

Стало известно, как убили екатеринбурженку Ксению Каторгину
Гороскоп на 17 октября: Козероги, секс без любви принесет боль!
Подозреваемый в убийстве екатеринбурженки мог заставить жену нарушить закон

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев