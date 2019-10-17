Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram небольшое видео с репетиции, на котором танцует на столе в обтягивающем черном трико, грубых ботинках и мужской шляпе.
«Хочу на концерт! Будут новые треки! А ты будешь?» — подписала ролик певица, имею в виду выступление в Москве в предстоящий уикенд.
В пятницу, 18 октября, у Лободы день рождения, ей исполнится 37 лет, и поклонники переживают, что буквально на следующий день ей предстоит работать.
«Как же вы на следующий день после дня рождения на сцену?»
«Пчелка-трудоголик»;
«Восхищаюсь Вашей работоспособностью и отдачей!»
«Очень круто, постановщику отдельный респект!»
«Ой, как страшно со стулом! Вы герой», — пишут комментаторы.
Однако некоторым показалось, что артистка сильно похудела, и советуют ей прибавить хотя бы пару кило:
«Слишком худая, ей бы чуток вес набрать, вообще будет конфеткой»;
«Ага, ножки как у кузнечика»;
«Худенькая такая… Чуток бы поднабрать», — переживают фолловеры.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Светлана Лобода продемонстрировала, как быстро приходится переодеваться артистам между концертными номерами.