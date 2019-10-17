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Дженнифер Лопес узнала о смерти тети за пять минут до концерта в Москве

, 23:44 16

На сцену певица выходила со слезами на глазах.

Фото: Instagram @jlo

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес зажигала на августовском концерте в Москве, несмотря на семейную трагедию. За пять минут до выступления она узнала о смерти тети, рассказал президент концертного агентства Т. С. I. Эдуард Ратников.

Один из главных организаторов концертов мировых звезд в России сообщил, что имел очень короткую встречу с Лопес. Артистку окружили цветами, а ее гримерку заставили икебанами. Все шло хорошо, но перед самым выходом на сцену певице позвонили с трагическим известием.

«Артистка со слезами на глазах вышла на сцену, но, как говорится, шоу должно продолжаться… Она отыграла концерт по высшему разряду», — пишет сайт KP.RU.

На выступлении Джей Ло смерть родственницы никак не отразилась. 30 тысяч зрителей на стадионе «Динамо» в течение двух часов наслаждались живым пением, наблюдали за жаркими танцами и быстрой сменой нарядов.

Эдуард Ратников считает, что Лопес смогла феерично выступить потому, что она уникальная певица. По его словам, она возит с собой на концерты инструктора по йоге и нескольких топовых тренеров по танцам.

«Очень требовательна к себе и ко всем сотрудникам — думаю, именно в этом секрет ее успеха и популярности», — резюмировал промоутер, добавив, что Дженнифер тщательно избегает вещей, которые плохо сказываются на внешности.

Выглядит певица действительно замечательно. Как писал 5-tv.ru, ранее Дженнифер Лопес прошлась по подиуму в Милане в платье, едва прикрывающем грудь.

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