Дженнифер Лопес узнала о смерти тети за пять минут до концерта в Москве

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес зажигала на августовском концерте в Москве, несмотря на семейную трагедию. За пять минут до выступления она узнала о смерти тети, рассказал президент концертного агентства Т. С. I. Эдуард Ратников.

Один из главных организаторов концертов мировых звезд в России сообщил, что имел очень короткую встречу с Лопес. Артистку окружили цветами, а ее гримерку заставили икебанами. Все шло хорошо, но перед самым выходом на сцену певице позвонили с трагическим известием.

«Артистка со слезами на глазах вышла на сцену, но, как говорится, шоу должно продолжаться… Она отыграла концерт по высшему разряду », — пишет сайт KP.RU.

На выступлении Джей Ло смерть родственницы никак не отразилась. 30 тысяч зрителей на стадионе «Динамо» в течение двух часов наслаждались живым пением, наблюдали за жаркими танцами и быстрой сменой нарядов.

Эдуард Ратников считает, что Лопес смогла феерично выступить потому, что она уникальная певица. По его словам, она возит с собой на концерты инструктора по йоге и нескольких топовых тренеров по танцам.

« Очень требовательна к себе и ко всем сотрудникам — думаю, именно в этом секрет ее успеха и популярности », — резюмировал промоутер, добавив, что Дженнифер тщательно избегает вещей, которые плохо сказываются на внешности.

Выглядит певица действительно замечательно. Как писал 5-tv.ru, ранее Дженнифер Лопес прошлась по подиуму в Милане в платье, едва прикрывающем грудь.