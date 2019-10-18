В «Ленинград Центре» открылась выставка редких картин знаменитых художников

Выставка ранее неизвестных картин знаменитых русских художников Серебряного века открылась в Петербурге. В галерее «Ленинград Центра» представлены живопись, графика, эскизы Александра Бенуа, Бориса Кустодиева, Льва Бакста, Константина Сомова и других авторов, чьи работы по праву считаются жемчужинами искусства.

Все полотна из частных коллекций. Выставляются лишь в исключительных случаях.

Редкие шедевры увидел Ян Воскресенский.

Неизвестное искусство. Эти картины писали художники, которые объединившись, стали ведущей творческой силой страны. Собственно, это и есть Серебряный век отечественной живописи. Вот только именно эти работы участников движения «Мир искусства» едва ли кто видел последние 100 лет.

Этих картин нет в музеях, они в принципе не предназначены для публики. В галерее удалось собрать работы, которые принадлежат коллекционерам. Так что все вместе эти шедевры можно увидеть только один раз. После выставки они снова разъедутся по частным собраниям.

Позади кропотливая работа профессиональных антикваров — найти хозяев, провести переговоры с десятками коллекционеров, которые в большинстве своем хранят инкогнито. О владении такими ценностями обычно не принято распространяться.

«Мы показываем, что это не где-то вдалеке, а рядом. Вещи согретые любовью коллекционеров», — признается антиквар Игорь Полторак.

Исследователи движения «Мир искусства» с трепетом узнают знакомые штрихи. Несмотря на громкие имена — Серов, Бакст, Кустодиев, Рерих — эти картины были недоступны для изучения.

«Очень много еще неизвестно. Заслуга кружка „мирискусников“ — они сумели повернуть общество к новому искусству», — считает писатель, историк Феликс Лурье.

Впрочем, на коллекционеров академисты совсем не серчают. Наоборот, отчасти считают своими коллегами.

«Коллекционеры часто спасают. Они находят картины, которые могли бы погибнуть», — говорит писатель, историк Феликс Лурье.

Это словно Instagram вековой давности. Вот царское село основателя движения Александра Бенуа — картине ровно век, а петербургский пригород и сейчас такой же, а вот Кустодиев сделал молниеносный набросок: извозчик на фоне Мариинского театра.

«Явно увидена художником. Он ее запечатлел не на фотоаппарат или камеру телефона, а на листочке», — говорит антиквар Игорь Полторак.

Но главное здесь — неожиданные встречи картин, которые оказались разлучены. Последняя выставка, где целиком показывали этот диптих была век назад.

«Одна в частном собрании в Петербурге, другая в Москве. Работы обе были на выстваке „Мира искусства“. Сейчас в разных городах, но благодаря этой выставке на одной стене», — рассказывает антиквар Игорь Полторак.

Это вторая часть художественной трилогии, которая посвящена 120-летию движения «Мир искусства». До этого были портреты. Впереди театральные эскизы, а сейчас — жанровые и пейзажные работы. Не только картины, есть даже мебель и фарфор. Многосторонние «мирискусники» снова вместе.

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