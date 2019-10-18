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Услуги ЖКХ можно будет оплатить на кассе магазина

, 8:00 Эфирная новость 48

Сервис в качестве эксперимента запускают три российских банка.

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Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем, 5-tv.ru

Оплачивать услуги ЖКХ на кассах магазинов россияне смогут уже с Нового года. Для этого необходимо будет лишь предоставить продавцу квитанцию с QR-кодом.

Сервис запускают пока три российских банка. Впрочем, свою заинтересованность уже проявили и другие крупные финансовые организации.

По мнению экспертов, услуга будет востребована в первую очередь жителями отдаленных районов. Там, где недостаточно отделений банков.

В будущем, уверены специалисты, торговые точки могут стать настоящими многофункциональными центрами с огромным перечнем услуг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что введение в России «углеродного сбора» может привести к росту тарифов ЖКХ.

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