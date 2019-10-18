«Спекуляция»: Башмет об обвинениях в домогательствах в адрес Пласидо Доминго

Народный артист СССР Юрий Башмет прокомментировал обвинения, высказанные в адрес испанского оперного певца Пласидо Доминго. Ранее сразу девять женщин обвинили дирижера в сексуальных домогательствах, отметив, что артист якобы отыгрался на их карьерах после того, как они отвергли его ухаживания.

Однако, по словам Башмета, высказывания пострадавших спекулятивны.

« Понятно, что это спекуляция, никто этого не видел. <…> Мне кажется, он к этому легко относится, он знает, кто он внутри, и Марта, его жена, знает », — цитирует артиста ТАСС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пласидо Доминго объявил о временном прекращении выступлений в нью-йоркском театре «Метрополитен-Опера» и покинул пост руководителя Los Angeles Opera из-за разгоревшегося скандала.