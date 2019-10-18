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«Спекуляция»: Башмет об обвинениях в домогательствах в адрес Пласидо Доминго

, 6:24 60

Сразу девять женщин обвинили испанского оперного певца в сексуальных домогательствах.

Фото: ТАСС/Ковалев Петр

Народный артист СССР Юрий Башмет прокомментировал обвинения, высказанные в адрес испанского оперного певца Пласидо Доминго. Ранее сразу девять женщин обвинили дирижера в сексуальных домогательствах, отметив, что артист якобы отыгрался на их карьерах после того, как они отвергли его ухаживания.

Однако, по словам Башмета, высказывания пострадавших спекулятивны.

«Понятно, что это спекуляция, никто этого не видел. <…> Мне кажется, он к этому легко относится, он знает, кто он внутри, и Марта, его жена, знает», — цитирует артиста ТАСС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пласидо Доминго объявил о временном прекращении выступлений в нью-йоркском театре «Метрополитен-Опера» и покинул пост руководителя Los Angeles Opera из-за разгоревшегося скандала.

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