Четыре человека отравились психотропными веществами в «Матросской тишине»

Четверо человек отравились психотропными препаратами в СИЗО «Матросская тишина». Как стало известно 5-tv.ru, троих пострадавших отправили в больницу 17 октября, еще одному задержанному — помощь медиков понадобилась 18 октября.
Также стали известны имена госпитализированных:
Абу М. 35 лет
Руслан К. 37 лет
Ратмир Ш. 20 лет
Александр А. 33 года.
Подробности этого инцидента уточняются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что задержан подозреваемый в сбыте наркотиков в СИЗО, от которых умерли два человека. Задержанный пропитал батон запрещенным веществом, упаковал и отправил лицам, содержащимся под стражей.