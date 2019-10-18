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  4. Четыре человека отравились психотропными веществами в «Матросской тишине»

Четыре человека отравились психотропными веществами в «Матросской тишине»

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Как стало известно 5-tv.ru, помощь медиков потребовалась троим мужчинам еще 17 октября.

Фото: ТАСС/Пахомова Людмила

Четверо человек отравились психотропными препаратами в СИЗО «Матросская тишина». Как стало известно 5-tv.ru, троих пострадавших отправили в больницу 17 октября, еще одному задержанному — помощь медиков понадобилась 18 октября.

Также стали известны имена госпитализированных:

Абу М. 35 лет
Руслан К. 37 лет
Ратмир Ш. 20 лет
Александр А. 33 года.

Подробности этого инцидента уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что задержан подозреваемый в сбыте наркотиков в СИЗО, от которых умерли два человека. Задержанный пропитал батон запрещенным веществом, упаковал и отправил лицам, содержащимся под стражей.

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