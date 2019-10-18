Украинский Су-27 показал незапланированный трюк во время подготовки к выступлению на авиашоу в Бельгии. Инцидент произошел на ежегодном мероприятии — Sanicole Airshow — которое проходит на авиабазе Kleine Brogel (EBBL).

В этом году в авиашоу приняла участие украинская делегация, которая включала Су-27 и самолет поддержки Ил-76. Во время подготовки сверхзвукового тяжелого истребителя и произошел забавный случай.

На ролике, попавшем в сеть видно, как Су-27 сдувает наземный персонал реактивной тягой. От мощного ветра обслуживающий персонал был сбит с ног и кубарем покатился по земле. По информации местных СМИ, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru публиковал еще одно забавное видео, как Boeing пропустил лису, прогуливающуюся по взлетной полосе «Шереметьево».