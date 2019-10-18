  1. Пятый канал
  4. Украинский Су-27 сдул наземный персонал на авиашоу в Бельгии — видео момента

Украинский Су-27 сдул наземный персонал на авиашоу в Бельгии — видео момента

, 12:12 Видео 65

Инцидент произошел на авиабазе Kleine Brogel на авиашоу Sanicole Airshow.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: YouTube / Sam De Coninck

Украинский Су-27 показал незапланированный трюк во время подготовки к выступлению на авиашоу в Бельгии. Инцидент произошел на ежегодном мероприятии — Sanicole Airshow — которое проходит на авиабазе Kleine Brogel (EBBL).

В этом году в авиашоу приняла участие украинская делегация, которая включала Су-27 и самолет поддержки Ил-76. Во время подготовки сверхзвукового тяжелого истребителя и произошел забавный случай.

На ролике, попавшем в сеть видно, как Су-27 сдувает наземный персонал реактивной тягой. От мощного ветра обслуживающий персонал был сбит с ног и кубарем покатился по земле. По информации местных СМИ, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru публиковал еще одно забавное видео, как Boeing пропустил лису, прогуливающуюся по взлетной полосе «Шереметьево».

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.01
-0.34 70.90
-0.15
Гороскоп на 18 октября: Раки, вылезайте из скорлупы!

Последние новости

13:20
Видео: Бывшей девушке Стаса Барецкого дали 13 лет за убийство сестры
13:08
Москва ждет от Анкары подтверждения о прекращении огня в Сирии
12:48
Наталью Бочкареву лишили водительских прав на один год восемь месяцев
12:32
Визит «дагестанского Джокера» в сельскую школу попал на видео
12:20
Трамп отблагодарил Турцию за прекращение операции в Сирии
12:12
Украинский Су-27 сдул наземный персонал на авиашоу в Бельгии — видео момента

Сейчас читают

Бывшая жена Тимати прокомментировала новость о рождении его сына
На каких женщинах никогда не женятся представители разных знаков Зодиака
Мама Тимати и опубликовала еще одно фото внука и назвала невесток своими дочками

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев