Видео: Бывшей девушке Стаса Барецкого дали 13 лет за убийство сестры

Елизавете Дубровиной, порядка 140 раз ударившей свою младшую сестру ножом, вынесли приговор. Суд состоялся 18 октября в Петербурге — возлюбленная известного шоумена Стаса Барецкого лишена свободы на 13 лет. В качестве части уже отбытого срока Елизавете зачли время пребывания в СИЗО и психиатрической лечебнице. В течение года после освобождения свобода девушки будет ограничена — ей запретят менять место жительства и обяжут регулярно отмечаться в органах.

Громкое убийство 19-летней Стефании произошло еще в 2016 году. Однако судебное разбирательство пришлось отложить — несмотря на то, что в момент совершения преступления Елизавета была вменяема, в процессе следствия она перестала понимать, где находится и в чем обвиняется. Дубровину направили на лечение в психиатрической клинике, которое продолжалось несколько лет. Сейчас, по заверению прокурора, она чувствует себя хорошо.

«В ходе заседания Дубровина вела себя нормально, давала показания. Речь ее адекватна, каких-либо сомнений в ее психическом здоровье не имеется», — сообщил прокурор Андрей Михайлов.

Известно, что трагедия произошла в ночь на 24 февраля 2016 года — Елизавета пришла в гости к сестре, которая проживала со своим возлюбленным. Уговорив мужчину покинуть квартиру, чтобы сходить за спиртным, Дубровина нанесла Стефании 140 ножевых ранений.

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