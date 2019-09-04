«Волочкова отдыхает»: Карпович продемонстрировала шпагат с котом

Российская актриса театра и кино Мирослава Карпович поделилась с подписчиками в Instagram новым снимком. На фото артистка продемонстрировала растяжку на двух стульях с котом в руках. Видимо, пушистый питомец решил поддержать Миру в ее занятиях спортом.

«Котойога. Фигура номер 1 — „поза кошки“», — подписала фотографию актриса.

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Instagram @m1r0slava_karpovich

Подписчики оставили под снимком множество комментариев и отметили, что у Карпович шпагат даже лучше, чем у Волочковой.

«Офигенная растяжка»;

«Волочкова застрелилась»;

«Мира, у вас великолепная растяжка. Волочкова отдыхает», — написали пользователи.

Некоторые фолловеры заинтересовались котом Мирославы.

«Мне кажется, кот не выглядит таким довольным, как вы», — высказался один из юзеров.

«Он просто как раз после шпагата, а я только начала», — ответила ему Карпович.

Кто-то из фанатов спросил, не тяжелый ли кот, на что Мирослава написала, что питомец весит три с половиной килограмма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, 60-летняя Мадонна показала шпагат в чулках-«сеточках».