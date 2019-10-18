«Хочу в тюрьму»: в Петербурге «Кресты» пригласили всех желающих на работу

«Хочу в тюрьму». Необычная акция под таким лозунгом проходит сейчас в Петербурге.

В самый знаменитый следственный изолятор России выстроилась очередь. Ведь в «Крестах» объявили день открытых дверей. Нет, это не шутка. Управление исполнения наказаний официально пригласило желающих заглянуть по ту сторону свободы и прийти на службу в ведомство.

Однако большинство посетителей признались, что надзирателями работать не собираются, их больше интересует история «Крестов». Ведь там сидели Троцкий и Луначарский, Лев Гумилев и Иосиф Бродский. Два года назад «Кресты» перестали быть СИЗО, заключенных перевели в новый следственный изолятор — «Кресты-2».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в «Ленинград Центре» открылась выставка редких картин знаменитых художников.