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  4. «Рок-звезда!» Блэк Чайна показала татуировку в интимном месте — фото

«Рок-звезда!» Блэк Чайна показала татуировку в интимном месте — фото

, 18:43 Фото 207

Пышные формы 31-летней американской модели в очередной раз свели ее фанатов с ума.

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Фото, видео: Instagram @blacchyna

Модель, блогер и бизнесвумен 31-летняя американка Блэк Чайна взорвала Instagram новым «горячим» снимком. На фотографии манекенщица позирует с ярко-голубыми волосами и в ультра откровенной облегающей белой майке без нижнего белья. На фото можно хорошо разглядеть татуировку звезды, сделанную прямо на груди — надпись «rockstar», украшенную красными бутонами цветов.

Instagram @blacchyna

«Сочный» снимок Блэк Чайны без лифчика спровоцировал в комментариях к посту настоящую бурю из хвалебных комплиментов. Поклонники американской модели один за другим осыпали кумира лестными словами о ее внешности. За считанные часы публикация с манекенщицей в откровенной маечке набрала более 70 тысяч отметок «мне нравится».

«Поистине рок-звезда!»

«Красавица!»

«Божечки!» — написали фолловеры.

Были среди подписчиков Блэк Чайны и те, кто не брезгует оставлять популярным блогерам откровенные и непристойные предложения.

«Позвольте мне укусить одну из этих рок-звезд!» — попросил негодник-фанат.

Ранее 5-tv.ru писал, что Блэк Чайна в чулках и черном бикини «зажигает» с полуобнаженной брюнеткой.

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