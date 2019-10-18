Модель, блогер и бизнесвумен 31-летняя американка Блэк Чайна взорвала Instagram новым «горячим» снимком. На фотографии манекенщица позирует с ярко-голубыми волосами и в ультра откровенной облегающей белой майке без нижнего белья. На фото можно хорошо разглядеть татуировку звезды, сделанную прямо на груди — надпись «rockstar», украшенную красными бутонами цветов.

Instagram @blacchyna

«Сочный» снимок Блэк Чайны без лифчика спровоцировал в комментариях к посту настоящую бурю из хвалебных комплиментов. Поклонники американской модели один за другим осыпали кумира лестными словами о ее внешности. За считанные часы публикация с манекенщицей в откровенной маечке набрала более 70 тысяч отметок «мне нравится».

«Поистине рок-звезда!»

«Красавица!»

«Божечки!» — написали фолловеры.

Были среди подписчиков Блэк Чайны и те, кто не брезгует оставлять популярным блогерам откровенные и непристойные предложения.

«Позвольте мне укусить одну из этих рок-звезд!» — попросил негодник-фанат.

Ранее 5-tv.ru писал, что Блэк Чайна в чулках и черном бикини «зажигает» с полуобнаженной брюнеткой.