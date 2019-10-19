«Не нравлюсь себе!» Эвелина Бледанс посетовала на снимок 35-летней давности

Эвелина Бледанс опубликовала в Instagram архивный снимок 35-летней давности. На фотографии актриса позирует в советской школьной форме с белым фартуком и жемчужных серьгах в форме цветка. По словам артистки, старое фото не вызывает у нее теплого чувства ностальгии, а только напоминает, каким «гадким утенком» она была.

«Ну, что рубрика „пятничные ржаки“. Именно так я в возрасте 13-15 лет поджимала губы на фотках — я их жутко стеснялась. Не нравлюсь тут себе, жуть!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @bledans

Поклонникам Эвелины Бледанс архивное фото, наоборот, очень понравилось. Фанаты по достоинству оценили природную красоту и ощутимый уже тогда шарм актрисы.

«Красивая и нежная»;

«Вы красавица. А с годами стали еще женственнее»;

«В глазах чертики, класс!» — написали фолловеры.

Однако среди подписчиков Эвелины Бледанс нашлись злопыхатели, отыскавшие изъян даже в невинной детской фотографии.

«Бровищи соболиные, которые сейчас в моде — это вообще ужас. На фото немного смешные»;

«Брови, да — жесть», — утверждают хейтеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эвелина Бледанс в черном купальнике поведала — она надеется только на себя.