  1. Пятый канал
  4. «Не нравлюсь себе!» Эвелина Бледанс посетовала на снимок 35-летней давности

«Не нравлюсь себе!» Эвелина Бледанс посетовала на снимок 35-летней давности

, 5:02 Фото 46

Актриса показала архивное фото с изображением себя в школьные годы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @bledans

Эвелина Бледанс опубликовала в Instagram архивный снимок 35-летней давности. На фотографии актриса позирует в советской школьной форме с белым фартуком и жемчужных серьгах в форме цветка. По словам артистки, старое фото не вызывает у нее теплого чувства ностальгии, а только напоминает, каким «гадким утенком» она была.

«Ну, что рубрика „пятничные ржаки“. Именно так я в возрасте 13-15 лет поджимала губы на фотках — я их жутко стеснялась. Не нравлюсь тут себе, жуть!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @bledans

Поклонникам Эвелины Бледанс архивное фото, наоборот, очень понравилось. Фанаты по достоинству оценили природную красоту и ощутимый уже тогда шарм актрисы.

«Красивая и нежная»;

«Вы красавица. А с годами стали еще женственнее»;

«В глазах чертики, класс!» — написали фолловеры.

Однако среди подписчиков Эвелины Бледанс нашлись злопыхатели, отыскавшие изъян даже в невинной детской фотографии.

«Бровищи соболиные, которые сейчас в моде — это вообще ужас. На фото немного смешные»;

«Брови, да — жесть», — утверждают хейтеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эвелина Бледанс в черном купальнике поведала — она надеется только на себя.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.95
-0.06 71.13
0.23
Гороскоп на 19 октября: Телец, займитесь любовью!

Последние новости

6:17
Кадры с места ЧП под Красноярском, где прорвало дамбу
6:01
Судьба 15 человек остается неизвестной после прорыва дамбы под Красноярском
5:52
Следователи выехали на место ЧП под Красноярском, где прорвало дамбу
5:48
«Вор в законе» Костя Канский задержан в Красноярске — видео
5:38
25 лет спустя: Энистон и Уизерспун повторили знаменитую сцену из «Друзей»
5:21
В Минобороны разъяснили задачи «Военно-строительной компании»

Сейчас читают

Шесть человек погибли, 14 пострадали при прорыве дамбы под Красноярском
Кровь, бензин и мешки: Внука популярного музыканта расчленили бензопилой в Киеве
«Аэрофлот» прокомментировал гибель годовалой девочки на борту Airbus 330

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев