Орловская девочка-маугли не знала, что такое детская кроватка и нож с вилкой

Госпитализированная 11-летняя девочка росла в нечеловеческих условиях и понятия не имеет, что такое спать в детской кроватке и для чего существуют столовые приборы. Как пишет портал «Орел Таймс», ребенок передвигается на четвереньках, не умеет разговаривать, ходить в туалет, нормально принимать пищу.

В настоящее время медики занимаются девочкой-маугли.

О чудовищном случае издевательства над ребенком стало известно совершенно случайно. 38-летняя мать ребенка приехала в гости в Орловскую область на алкогольную вечеринку вместе с дочкой. Ребенка женщина привезла в дорожном чемодане. В какой-то момент 11-летней девочке удалось выбраться из «заточения» и сбежать на улицу. Соседи, заметившие маленькое человеческое существо, передвигающееся на четырех конечностях, вызвали полицию. На место приехала бригада медиков, детеныша-маугли забрали в больницу.

Вызывает ужас и то, что всего у этой «недоматери» — семеро детей. Сейчас малыши изъяты органами опеки.

Как сообщал 5-tv.ru, женщина продавала свою 11-летнюю дочь в сексуальное рабство за деньги.