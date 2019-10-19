Рыжий из «Иванушек» поделился трогательным фото с повзрослевшими сыновьями

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов выложил на своей странице в Instagram фотографию с повзрослевшими сыновьями. С 16-летним Иваном и 11-летним Артемием он сходил в кафе.
«Мои мальчики! Трио Апполоновых», –подписал певец фотографию, добавив хэштеги «Дети — цветы жизни», «Григорьев-Аполлонов» и «Семья».
Подписчики обратили внимание на то, что сыновья Андрея быстро выросли. Многие отмечали их сходство с отцом.
«Выросли твои мужчины!» — написала телеведущая Екатерина Стриженова.
«А губки папины»;
«Тема — вылитый папа. И Ваня становится похожим. Чудесные парни, счастливый папа»;
«Какие уже большие парни. Похожи на папу», — заметили другие пользователи.
Как сообщал 5-tv.ru, ранее Григорьев-Аполлонов опубликовал видео с пророческими словами Игоря Сорина. Известный певец ушел из жизни в 1998 году.