  1. Пятый канал
  4. Страшная авария с пострадавшими произошла в Петербурге

Страшная авария с пострадавшими произошла в Петербурге

, 23:49 Видео 109

ДТП произошло на пересечении улиц Савушкина и Туристкой вечером 19 октября.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ВКонтакте @spb_today

Жуткая авария с пострадавшими произошла в Северной столице. Все случилось на пересечении улиц Савушкина и Туристкой вечером 19 октября. Судя по кадрам, которые публикуют очевидцы в социальной сети ВКонтакте, столкнулись несколько автомобилей. Причем они явно получили сильные повреждения.

ВКонтакте @spb_today

В каком состоянии сейчас пострадавшие и их количество пока неизвестно.

На месте происшествия работают экстренные службы города.

Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru публиковал момент смертельного ДТП в Петербурге.

Читайте также

«Там бордель»: Соседи о квартире, откуда выпала из окна афроамериканка

Строящийся паркинг обрушился в Петербурге — фото
+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.95
-0.06 71.13
0.23
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 октября

Последние новости

0:27
«Вылупился»: Виторган отправил Собчак фотографию с отдыха с сыном
0:12
День Сергея Зимнего: что можно и категорически нельзя делать 20 октября
23:49
Страшная авария с пострадавшими произошла в Петербурге
23:41
Рыжий из «Иванушек» поделился трогательным фото с повзрослевшими сыновьями
23:22
Победительницей «Миссис Россия» стала наследница Николая Гоголя
23:11
«Там бордель»: Соседи о квартире, откуда выпала из окна афроамериканка

Сейчас читают

«Такая интеллигентная!» Жена внука Пугачевой показала стильные фото с дачи
«Не хочу, чтобы у детей была мать-старуха»: Ивлеева о том, почему не хочет заводить детей
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 октября

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев