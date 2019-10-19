Страшная авария с пострадавшими произошла в Петербурге

Жуткая авария с пострадавшими произошла в Северной столице. Все случилось на пересечении улиц Савушкина и Туристкой вечером 19 октября. Судя по кадрам, которые публикуют очевидцы в социальной сети ВКонтакте, столкнулись несколько автомобилей. Причем они явно получили сильные повреждения.

ВКонтакте @spb_today

В каком состоянии сейчас пострадавшие и их количество пока неизвестно.

На месте происшествия работают экстренные службы города.

Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru публиковал момент смертельного ДТП в Петербурге.