Уголовное дело возбуждено после истории с «девочкой-маугли» в Орле

Следственный комитет возбудил уголовное дело по следам громкой истории, которая произошла в Орле. В местном издании «ОрелТаймс» появилась статья, где рассказывалось о 11-летней девочке, которую доставили в больницу в крайне истощенном состоянии. Причем, по данным журналистов, до такого состояния ребенка довела мать.
Омбудсмен Орловской области Владимир Поляков опроверг эту информацию. Он рассказал, что проблемы в семье действительно были, но скорее носили бытовой характер.
Женщина не так давно стала вдовой с восемью детьми, но их условия проживания, мягко говоря, оставляли желать лучшего.
Следствию предстоит установить, как службы допустили эту ситуацию.
Девочка, которую назвали «маугли», страдает генетическим заболеванием и в связи с этим практически не говорит и ползает на четвереньках. Сейчас ребенок находится в больнице.
Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ омбудсмена об этой семье.