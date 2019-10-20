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  4. Уголовное дело возбуждено после истории с «девочкой-маугли» в Орле

Уголовное дело возбуждено после истории с «девочкой-маугли» в Орле

, 2:29 Видео 76

По словам омбудсмена Орловской области, проблемы в семье начались после смерти главы семейства.

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Фото, видео: ТАСС/YAY, 5-tv.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по следам громкой истории, которая произошла в Орле. В местном издании «ОрелТаймс» появилась статья, где рассказывалось о 11-летней девочке, которую доставили в больницу в крайне истощенном состоянии. Причем, по данным журналистов, до такого состояния ребенка довела мать.

Омбудсмен Орловской области Владимир Поляков опроверг эту информацию. Он рассказал, что проблемы в семье действительно были, но скорее носили бытовой характер.

Женщина не так давно стала вдовой с восемью детьми, но их условия проживания, мягко говоря, оставляли желать лучшего.

«Следственными органами СК возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей органами профилактики правонарушений и надзорности несовершеннолетних», — прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области по взаимодействию со СМИ Юлия Дорофеева.

Следствию предстоит установить, как службы допустили эту ситуацию.

Девочка, которую назвали «маугли», страдает генетическим заболеванием и в связи с этим практически не говорит и ползает на четвереньках. Сейчас ребенок находится в больнице.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ омбудсмена об этой семье.

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