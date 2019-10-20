Жуткие кадры из дома, где жила семья орловской «девочки-маугли»

Кадры из дома, где проживала многодетная семья, публикует 5-tv.ru. На них видно, что условия жизни были, мягко говоря, устрашающие.

Сам дом достроен только наполовину, вокруг грязь и строительный мусор.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Халатность» из-за «ненадлежащего исполнения своих обязанностей органами профилактики правонарушений и надзорности несовершеннолетних».

Эта история получила широкую огласку после публикации в местном издании «ОрелТаймс». В ней говорилось, что мать издевалась над своей 11-летней дочерью.

Однако позже эту информацию опроверг омбудсмен Орловской области Владимир Поляков. Он рассказал, что ребенок страдает генетическим заболеванием и выглядит гораздо младше своих лет. Девочка ползает на четвереньках и практически не говорит, однако за здоровьем ребенка постоянно наблюдали и даже возили на обследование в Москву.

Также он поведал, что женщина осталась вдовой с восемью детьми на руках и переживала довольно сложные времена. Пятерых детей пришлось отдать в интернат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что омбудсмен Орла раскрыл детали истории с «девочкой-маугли».