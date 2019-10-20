«Любовь, вы на высоте!» Успенская проникновенно сыграла на баяне

Певица Любовь Успенская выложила на своей странице в Instagram видео, на котором играет на баяне. Однако внимание подписчиков привлекло не исполнение, а внешность артистки.

В подписи к ролику Успенская рассказала, что музыкальный инструмент ей подарил ее продюсер. Она пообещала, что уже через пару месяцев покажет всем не только певческие, но и другие музыкальные таланты.

«Да здравствует тульский баян!», — заключила артистка.

Хейтеры попытались поднять в комментариях волну критики в адрес Успенской. Ее обвиняли в злоупотреблении пластическими операциями.

«Вы сейчас похожи на старшую сестру Сережи Зверева»;

«Я тоже отметила схожесть. Значит, не ошиблась»;

«Я вообще увидела сходство с Майклом Джексоном! Типаж один»;

«Что сделали с вашим лицом… Была же такая симпатичная. Лучше уж красивые морщинки, чем как сейчас», — написали пользователи.

Впрочем, подавляющее большинство комментариев было посвящено отличной игре Успенской на баяне.

«Ты моя звезда! Возьми меня на бэки (бэк-вокалисткой — Прим. ред)», — написала Глюкоза.

«Я млею», — добавила Ваенга.

«Любовь, вы как всегда на высоте!», — вторили подписчики, позитивно встречая разносторонность певицы.

Как писал 5-tv.ru, Любовь Успенская часто удивляет поклонников разными талантами. Ранее она устроила баттл с блогером «у хаты Агутина» в своем вайне.