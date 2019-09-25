Успенская устроила баттл с блогером «у хаты Агутина» в своем вайне

Королева шансона Любовь Успенская удивила пользователей Instagram, опубликовав новое шуточное видео. На этот раз по примеру многих популярных блогеров артистка решила записать так называемый вайн, причем сделала это вместе с блогером и ведущей Еленой Сажиной, которая уже не раз радовала подписчиков подобными роликами.

Поскольку Успенская записала видео в новом формате, популярным среди молодежи, тему для ролика она выбрала тоже довольно современную. По сюжету, звезда якобы устраивает на квартире у певца Леонида Агутина «вписку» с танцами и алкоголем, которая заканчивается баттлом певицы с Сажиной.

Подписчики знаменитости сильно удивились увлечениям Успенской. Некоторые отметили, что звезда напрасно старается угнаться за популярными тенденциями: у нее плохо получается вживаться в молодежный образ, да и сленг она еще не освоила. Зрители напомнили, что вайнами называются шестисекундные юмористические ролики, а творчество исполнительницы под этот формат никак не вписывается.

Впрочем, большинство фолловеров знаменитости все-таки остались довольны новым роликом и не скрывали своего восхищения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Любовь Успенская покрасовалась в мини-платье на гастролях в США.