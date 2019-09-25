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Успенская устроила баттл с блогером «у хаты Агутина» в своем вайне

, 3:57 Видео 108

Звезда записала шуточный видеоролик и поделилась им с подписчиками в Instagram. Вместе с артисткой в записи поучаствовала телеведущая Елена Сажина.

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Фото, видео: Instagram @uspenskayalubov_official

Королева шансона Любовь Успенская удивила пользователей Instagram, опубликовав новое шуточное видео. На этот раз по примеру многих популярных блогеров артистка решила записать так называемый вайн, причем сделала это вместе с блогером и ведущей Еленой Сажиной, которая уже не раз радовала подписчиков подобными роликами.

Поскольку Успенская записала видео в новом формате, популярным среди молодежи, тему для ролика она выбрала тоже довольно современную. По сюжету, звезда якобы устраивает на квартире у певца Леонида Агутина «вписку» с танцами и алкоголем, которая заканчивается баттлом певицы с Сажиной.

Подписчики знаменитости сильно удивились увлечениям Успенской. Некоторые отметили, что звезда напрасно старается угнаться за популярными тенденциями: у нее плохо получается вживаться в молодежный образ, да и сленг она еще не освоила. Зрители напомнили, что вайнами называются шестисекундные юмористические ролики, а творчество исполнительницы под этот формат никак не вписывается.

Впрочем, большинство фолловеров знаменитости все-таки остались довольны новым роликом и не скрывали своего восхищения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Любовь Успенская покрасовалась в мини-платье на гастролях в США.

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Успенская устроила баттл с блогером «у хаты Агутина» в своем вайне

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