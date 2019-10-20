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  4. Неизданную версию песни Принса выпустили на виниле

Неизданную версию песни Принса выпустили на виниле

, 8:03 19

Певец и гитарист-виртуоз записал композицию I Feel For You зимой в 1978–1979 годах.

Фото: www.globallookpress.com /Cherie Diez

Неизданная версия композиции I Feel For You американского музыканта Принса была выпущена на виниле в честь 40-летней годовщины его второго альбома. Об этом сообщил телеканал CNN.

На стороне А можно прослушать акустическую версию песни. На обратной стороне виниловой пластинки доступна студийная запись. Отмечается, что пластинки выпускаются лимитированным тиражом.

Также для поклонников творчества легендарного музыканта на нескольких стриминговых платформах выпустили акустическую демоверсию песни I Feel For You.

Уточняется, что изданная запись была сделана зимой в 1978–1979 годах. Ее студийная версия вошла в альбом Prince, вышедший 19 октября 1979 года.

Принс Роджерс Нельсон скончался в возрасте 57 лет в апреле 2016 года. Причиной смерти стала случайная передозировка болеутоляющими. За неделю до этого он отменил концерты из-за плохого самочувствия.

В мире продано более 100 миллионов копий альбомов Принса. Ему вручали премии «Грэмми», «Оскар» и «Золотой глобус». Имя музыканта занесено в Зал славы рок-н-ролла.

Как писал 5-tv.ru, ранее брат Принса потребовал запретить исполнять хит Purple Rain на митингах президента США Дональда Трампа.

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