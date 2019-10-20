Ягудин рассказал, почему Тотьмяниной удалили желчный пузырь

Врачи обнаружили проблемы со здоровьем у фигуристки Татьяны Тотьмяниной два года назад. Об этом и развитии болезни рассказал ее супруг Алексей Ягудин, пишет KP.RU.

Во время планового осмотра в 2017 году в желчном пузыре у Татьяны были обнаружены новообразования. Медики посоветовали фигуристке внимательно следить за их динамикой.

Во время осмотра в 2018-м врачи выяснили, что число новообразований заметно возросло. В следующем году состояние спортсменки ухудшилось — ей потребовалась операция.

«На протяжении полутора месяцев Таня чувствовала себя достаточно скверно. Вернувшись в Москву после гастролей в Ялте, она сразу пошла в больницу», — сказал Ягудин в эфире телеканала НТВ.

Он отметил, что врачи изначально не исключали возможность удаления желчного пузыря. Они опасались, что у Тотьмяниной развивается рак, а орган мешал выяснить это точно. После операции врачи сообщили об отсутствии онкологического заболевания.

Ягудин полагает, что проблемы со здоровьем могли возникнуть у его супруги из-за спортивных травм. Так, за время карьеры у нее было три сотрясения мозга. Одно из них она получила во время страшного падения на лед в 2004 году.

Как сообщал 5-tv.ru, Татьяна Тотьмянина благополучно перенесла операцию. В настоящий момент жизни олимпийской чемпионки ничего не угрожает.