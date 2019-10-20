  1. Пятый канал
  4. Иванова заявила, что Апина попала в «Комбинацию» по блату

Иванова заявила, что Апина попала в «Комбинацию» по блату

, 7:52 19

Любимая многими музыкальная группа могла быть совсем иной, если бы не знакомство Алены с известным композитором, считает другая вокалистка группы.

Фото: Instagram @neapina

Алена Апина стала участницей группы «Комбинация» благодаря блату. Об этом заявила вокалистка музыкального коллектива Татьяна Иванова в программе на федеральном канале.

Она рассказала, что продюсер Александр Шишинин столкнулся с рядом трудностей во время сбора группы. В Саратове он познакомился с подругой Татьяны и сначала пригласил ее. Та отказалась, поскольку не умела петь, но дала ему номер Ивановой.

«Меня нашли на улице просто, как обычного советского человека», — сказала Татьяна.

Однако отец Ивановой не хотел отпускать дочь выступать. Шинину пришлось написать ему расписку кровью, в которой он заверил, что с Татьяной все будет в порядке.

После того, как певицу утвердили, начались поиски второй исполнительницы. На Апиной остановились после долгих поисков. Иванова утверждает, что этому поспособствовало знакомство Алены с композитором Виталием Окороковым.

«Апина попала в „Комбинацию“ по блату», — цитирует артистку сайт Teleprogramma.pro.

Группа «Комбинация» была сформирована 31 год назад. Ее участницы быстро завоевали любовь слушателей — они выступали не только в СССР, но также в Европе и США. Коллектив начал терять популярность после ухода Апиной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда 1990-х подразнила фанатов провокационным снимком. Алена Апина сфотографировалась в латексном комбинезоне с сеткой на груди.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.95
-0.06 71.13
0.23
Гороскоп на 20 октября: Стрелец, время кричать о себе!

Последние новости

8:03
Неизданную версию песни Принса выпустили на виниле
7:52
Иванова заявила, что Апина попала в «Комбинацию» по блату
7:38
Жертвами страшного пожара в Новосибирске стали четыре человека
7:30
Первое реальное фото PlayStation 5 для разработчиков появилось в сети
7:16
Ягудин рассказал, почему Тотьмяниной удалили желчный пузырь
7:10
Гнев Барселоны: к чему приведет кровопролитие на улицах Каталонии?

Сейчас читают

Гороскоп на 20 октября: Стрелец, время кричать о себе!
День Сергея Зимнего: что можно и категорически нельзя делать 20 октября
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 октября

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев