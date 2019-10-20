Иванова заявила, что Апина попала в «Комбинацию» по блату

Алена Апина стала участницей группы «Комбинация» благодаря блату. Об этом заявила вокалистка музыкального коллектива Татьяна Иванова в программе на федеральном канале.

Она рассказала, что продюсер Александр Шишинин столкнулся с рядом трудностей во время сбора группы. В Саратове он познакомился с подругой Татьяны и сначала пригласил ее. Та отказалась, поскольку не умела петь, но дала ему номер Ивановой.

«Меня нашли на улице просто, как обычного советского человека», — сказала Татьяна.

Однако отец Ивановой не хотел отпускать дочь выступать. Шинину пришлось написать ему расписку кровью, в которой он заверил, что с Татьяной все будет в порядке.

После того, как певицу утвердили, начались поиски второй исполнительницы. На Апиной остановились после долгих поисков. Иванова утверждает, что этому поспособствовало знакомство Алены с композитором Виталием Окороковым.

«Апина попала в „Комбинацию“ по блату», — цитирует артистку сайт Teleprogramma.pro.

Группа «Комбинация» была сформирована 31 год назад. Ее участницы быстро завоевали любовь слушателей — они выступали не только в СССР, но также в Европе и США. Коллектив начал терять популярность после ухода Апиной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда 1990-х подразнила фанатов провокационным снимком. Алена Апина сфотографировалась в латексном комбинезоне с сеткой на груди.