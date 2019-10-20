Жертвами страшного пожара в Новосибирске стали четыре человека

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Новосибирске. Трагедия произошла в ночь на 20 октября.

Как стало известно, 5-tv.ru, пламя вспыхнуло в нежилом помещении на Обдорской улице.

На месте происшествия работают экстренные службы города. Им предстоит выяснить, что стало причиной возгорания.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места пожара в жилом доме в Ростове, где погибли семь человек, среди которых шесть детей. Пожар начался ранним утром на улице Ленинской. В МЧС поступило сообщение, что в деревянном жилом доме полностью выгорела кровля на площади в 600 квадратных метров.