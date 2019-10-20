«Зря думают, что рафинированная фифа»: Буланова развеяла слухи о себе

Советская и российская эстрадная певица Татьяна Буланова дала интервью Starhit, в котором рассказала о своей жизни. Звезда призналась, что обожает шопинг. Особенное удовольствие артистке доставляет покупка обуви, косметики и бижутерии. Ходя по магазинам, знаменитость расслабляется и совершенно не жалеет о потраченных деньгах.

« Самой глупой своей покупкой считаю 90% того, что есть в доме. Косметика, которой у меня на три жизни вперед, десятки пар туфель, огромное количество бижутерии », — поделилась исполнительница.

Буланова отметила, что действительно следит за собой и старается подбирать модные образы для выхода в свет. Тем не менее, по словам певицы, по этим фактам нельзя судить о том, что она «рафинированная фифа». Артистка намного ближе к народу, чем кажется некоторым поклонникам: ее можно встретить на рынке или в общественном транспорте.

« Люди зря думают, что Таня Буланова такая рафинированная фифа с личным водителем и охраной. Я и посуду мою, и за укропом на рынок хожу. И в троллейбусах езжу, и в трамваях — так же, как все », — рассказала знаменитость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Буланова анонсировала в своем Instagram скорый выход нового клипа на песню «Играю в прятки на судьбу».