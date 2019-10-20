Представитель хозяйки квартиры, из которой выпала афроамериканка, рассказала, кто живет в ней

Доверенное лицо хозяйки квартиры на проспекте Большевиков в Петербурге, откуда выпала афроамериканка, рассказала об условиях, в которых жила пострадавшая девушка. По словам Оксаны Грудининой, в квартире проживали девочки, попавшие в трудные жизненные ситуации. Об этом сообщили УМВД России по Невскому району города.

31-летняя афроамериканка выпала из окна 15-этажного дома на проспекте Большевиков в Петербурге в субботу, 19 октября. В результате она получила перелом позвоночника, травму груди и сотрясение мозга. Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, люди, живущие по соседству с квартирой, из окна которой выпала афроамериканка, рассказали, что скорее всего там находится бордель.