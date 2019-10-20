  1. Пятый канал
  4. Представитель хозяйки квартиры, из которой выпала афроамериканка, рассказала, кто живет в ней

Представитель хозяйки квартиры, из которой выпала афроамериканка, рассказала, кто живет в ней

, 11:30 496

Девушка выпала с пятого этажа дома на проспекте Большевиков в Петербурге. По словам соседей, в квартире, где жила пострадавшая, был бордель.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / XYZ PICTURES; 5-tv.ru

Доверенное лицо хозяйки квартиры на проспекте Большевиков в Петербурге, откуда выпала афроамериканка, рассказала об условиях, в которых жила пострадавшая девушка. По словам Оксаны Грудининой, в квартире проживали девочки, попавшие в трудные жизненные ситуации. Об этом сообщили УМВД России по Невскому району города.

31-летняя афроамериканка выпала из окна 15-этажного дома на проспекте Большевиков в Петербурге в субботу, 19 октября. В результате она получила перелом позвоночника, травму груди и сотрясение мозга. Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, люди, живущие по соседству с квартирой, из окна которой выпала афроамериканка, рассказали, что скорее всего там находится бордель.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.95
-0.06 71.13
0.23
Гороскоп на 20 октября: Стрелец, время кричать о себе!

Последние новости

12:25
Из-за обрыва проводов без света остались более полутора тысяч человек на Алтае
12:17
Росстандарт придумал способы уличить АЗС в недоливе топлива
11:59
На концерте «Алисы» в Череповце завязалась драка между зрителями и омоном
11:44
«Прекрасны при любом закате»: Макеева показала очередное фото в купальнике
11:37
В Красноярском крае была разрушена не одна, а две дамбы
11:30
Представитель хозяйки квартиры, из которой выпала афроамериканка, рассказала, кто живет в ней

Сейчас читают

Гороскоп на 20 октября: Стрелец, время кричать о себе!
Страшная авария с пострадавшими произошла в Петербурге
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 октября

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев