Из-за обрыва проводов без света остались более полутора тысяч человек на Алтае

Сильный снегопад вызвал обрыв проводов и падение опор линии электропередач в Алтайском крае. Как сообщает ТАСС, в результате обесточено 20 населенных пунктов в Солонешенском районе. Без света остались 1,6 тысяча человек.

«20 октября из-за обильного снегопада — на территории района зафиксировали снежный покров около 35 см — произошли обрывы проводов и упали несколько опор. 20 населенных пунктов — это 760 домов, в которых живут 1,6 тысяча человек, в данный момент без электричества» , — цитирует агентство сообщение пресс-службы правительства региона.