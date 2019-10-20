Сильный снегопад вызвал обрыв проводов и падение опор линии электропередач в Алтайском крае. Как сообщает ТАСС, в результате обесточено 20 населенных пунктов в Солонешенском районе. Без света остались 1,6 тысяча человек.
Из-за обрыва проводов без света остались более полутора тысяч человек на Алтае
Сегодня, 12:25 Происшествия 17
Снегопад оставил без электричества двадцать населенных пунктов в Солонешенском районе Алтайского края.
Фото: ТАСС / Hao Tonqian
Читайте также
+8° Днём +12°
Ночью +5°
Ночью +5°
63.95
-0.06 71.13
0.23
-0.06 71.13
0.23
Нашли ошибку?
Спасибо! Мы получили Ваше сообщение.
Последние новости
- 12:25
- Из-за обрыва проводов без света остались более полутора тысяч человек на Алтае
- 12:17
- Росстандарт придумал способы уличить АЗС в недоливе топлива
- 11:59
- На концерте «Алисы» в Череповце завязалась драка между зрителями и омоном
- 11:44
- «Прекрасны при любом закате»: Макеева показала очередное фото в купальнике
- 11:37
- В Красноярском крае была разрушена не одна, а две дамбы
- 11:30
- Представитель хозяйки квартиры, из которой выпала афроамериканка, рассказала, кто живет в ней
Сейчас читают
Новости Lentainform
Загрузка...
Комментарии
Войдите, чтобы написать:
Забыли пароль?