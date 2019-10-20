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  4. Из-за обрыва проводов без света остались более полутора тысяч человек на Алтае

Из-за обрыва проводов без света остались более полутора тысяч человек на Алтае

, 12:25 17

Снегопад оставил без электричества двадцать населенных пунктов в Солонешенском районе Алтайского края.

Фото: ТАСС / Hao Tonqian

Сильный снегопад вызвал обрыв проводов и падение опор линии электропередач в Алтайском крае. Как сообщает ТАСС, в результате обесточено 20 населенных пунктов в Солонешенском районе. Без света остались 1,6 тысяча человек.

«20 октября из-за обильного снегопада — на территории района зафиксировали снежный покров около 35 см — произошли обрывы проводов и упали несколько опор. 20 населенных пунктов — это 760 домов, в которых живут 1,6 тысяча человек, в данный момент без электричества», — цитирует агентство сообщение пресс-службы правительства региона.

Аварийные бригады ведут работы по восстановлению электроснабжения. Глава администрации района Виктор Горбачев координирует работу на месте, губернатор региона Виктор Томенко проинформирован о случившемся. Ожидается, что аварийные бригады восстановят энергоснабжение в течение нескольких часов, до конца дня жители района получат электроэнергию.

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