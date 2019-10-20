Орловская «девочка-маугли» испытывает в больнице стресс

Изъятая из многодетной семьи 12-летняя девочка в Орле, которую прозвали «маугли», находится в больнице в стабильном состоянии, однако испытывает стресс, так как не привыкла ко многим условиям современной жизни, пишет РИА Новости.

В настоящее время ребенку оказывается необходимое лечение в полном объеме. Врачи стараются создать условия для психологической адаптации девочки и оградить ее от излишнего внимания посторонних.

История «маугли» получила общественный резонанс после публикации в «ОрелТаймс» статьи о девочке, которая якобы в крайнем истощении поступила 9 октября в больницу. Издание обвинило мать ребенка в том, что женщина якобы «продавала дочь педофилам за бутылку» и возила в сумке. Однако все это опроверг омбудсмен Орловской области Владимир Поляков. Ребенок страдает генетическим заболеванием, плохо говорит и ползает на четвереньках.

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